Teste de DNA sugere que homem no corredor da morte há 40 anos pode ser inocente Novos resultados apontam que Brian Moore não usava a jaqueta que, segundo os promotores, foi usada pelo assassino Internacional|Do R7 16/10/2024 - 18h11 (Atualizado em 16/10/2024 - 18h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brian Moore, que sempre alegou inocência, disse desde o início que foi incriminado por um amigo, Kenny Blair Reprodução/Jefferson County Circuit Court Clerk

Brian Keith Moore, que passou mais de 40 anos no corredor da morte no Kentucky, estado dos Estados Unidos, pelo assassinato de Virgil Harris em 1979, pode ser inocente. Novos resultados de DNA apontam que Moore não usava a jaqueta que, de acordo com os promotores, foi usada pelo assassino.

Moore, que sempre alegou inocência, disse desde o início que foi incriminado por um amigo, Kenny Blair. Os resultados de DNA revelam que sua versão é verdadeira, e seus advogados agora lutam pela anulação da condenação.

O juiz James M. Shake já havia autorizado os testes de DNA em 2006, mas foi só recentemente que os avanços na tecnologia forense forneceram resultados conclusivos.

David Barron, advogado de Moore, argumentou que os testes de DNA mostram exatamente o que seu cliente dizia há mais de 40 anos. A juíza Annie O’Connell, responsável pelo caso, deve decidir o próximo passo, com prazo até fevereiro de 2025 para a resposta dos promotores.

Se sua condenação for anulada, será o 13º caso de pena de morte no Kentucky a ser revisto com base em novas evidências de DNA​.