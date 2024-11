Tiroteio durante festa de rua em Orlando (EUA) deixa dois mortos e seis feridos Um jovem de 17 anos foi detido pela polícia após o ataque, mas não está claro se ele tinha qualquer ligação com as vítimas Internacional|Do R7 01/11/2024 - 11h53 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h53 ) twitter

Vítimas do tiroteio têm entre 19 e 39 anos Reprodução/X/@WorldCrisisRepo

Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um tiroteio durante uma festa na madrugada desta sexta-feira (1), no centro de Orlando, nos EUA. Um adolescente de 17 anos, suspeito dos crimes, foi detido.

O site USA Today noticiou que a polícia respondeu a uma chamada de emergência de tiros no cruzamento de duas avenidas. Poucos minutos depois, um segundo tiroteio foi registrado a um quarteirão de distância.

As vítimas, com idade entre 19 e 39 anos, não foram identificadas, mas foram declaradas mortas logo após o ataque. As seis pessoas feridas foram levadas para hospitais próximos, e o quadro de saúde delas é estável.

Ainda não está claro se o rapaz de 17 anos detido tinha relação com as vítimas.

#BREAKING: Mass Shooting Erupts Amid Halloween Celebrations in Orlando 😯



Chaos unfolded as gunfire broke out with thousands gathered downtown, leaving multiple people injured. #Orlando #Halloween #MassShooting #Breaking pic.twitter.com/thGWGt8FFc — World Crisis Report (@WorldCrisisRepo) November 1, 2024

Imagens de câmeras de segurança mostravam uma multidão no local do primeiro ataque antes que o autor se aproximasse de uma das vítimas e disparasse a arma, causando pânico e correria. A polícia agiu rapidamente, com pelo menos oito oficiais chegando ao local em questão de segundos.

De acordo com o Gun Violence Archive, este ataque em Orlando faz parte de um dos 439 tiroteios em massa registrados nos EUA este ano.

O procurador estadual dos condados de Orange e Osceola, Andrew Bain, informou que o caso ainda não foi encaminhado ao seu escritório, mas disse que o adolescente deve enfrentar acusações como adulto.