Trabalhador morre após caminhão despejar asfalto quente sobre ele Darrell Sheriff fazia um reparo hidráulico sob o veículo quando a porta traseira se abriu, e o material caiu Internacional|Do R7 05/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 05/11/2024 - 13h51 )

Autoridades suspeitam de morte acidental

Um homem de 41 anos, do Mississippi (EUA) morreu soterrado por uma carga de asfalto quente, após seu caminhão apresentar um defeito, fazendo com que o material caísse sobre ele, segundo informou a polícia ao tabloide New York Post.

Darrell Sheriff estava trabalhando em uma linha hidráulica debaixo de um caminhão quando a porta traseira se abriu e descarregou o asfalto sobre ele. A polícia de Jackson chegou ao local por volta das 10h30 e encontrou Darrell “enterrado sob asfalto quente”.

De acordo com Joseph Wade, chefe do Departamento de Polícia, havia algumas pessoas tentando ajudar.

As autoridades afirmaram que estão conduzindo uma investigação detalhada, mas acreditam que a morte de Darrell Sheriff será classificada como um acidente.