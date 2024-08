Traficantes usam melancias falsas para contrabandear R$ 27 milhões em drogas para os EUA Metanfetamina é uma droga estimulante e pertence à mesma categoria da cocaína e da heroína Internacional|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/08/2024 - 09h07 (Atualizado em 25/08/2024 - 09h07 ) ‌



Carga estava escondida entre frutas verdadeiras Divulgação/ Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA/22.8.2024

Agentes da alfândega americana apreenderam uma carga com o equivalente a R$ 27,7 milhões (US$ 5 milhões) em metanfetamina na Califórnia (EUA). O que chamou a atenção dos oficiais foi que a droga estava escondida em 1.220 melancias falsas, embaladas com material que imitava a casca da fruta. Os compartimentos estavam misturados com melancias verdadeiras, na tentativa de driblar a fiscalização. Ao todo, foram apreendidas mais de duas toneladas da droga, e o motorista do caminhão, de 29 anos, foi levado a uma delegacia para uma investigação mais aprofundada.

A diretora portuária de Otay Mesa, na Califórnia, Rosa E. Hernandez, afirmou que o desafio é descobrir os métodos sofisticados e diversos usados no contrabando de drogas. “À medida que os cartéis de drogas continuam a desenvolver suas técnicas de contrabando, continuaremos a encontrar novas e melhores formas de impedir que essas drogas perigosas e outros contrabandos entrem no país”, explicou.

Motorista foi levado a delegacia da área, e droga foi encaminhada para galpão do governo Divulgação/ Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA/25.8.2024

A apreensão é resultado da Operação Apollo, que visa impedir principalmente a entrada de fentanil no território norte-americano. A ideia é aumentar as fiscalizações, com o apoio de outras forças de segurança, para impedir que entorpecentes sejam distribuídos.

Metanfetamina

A metanfetamina é uma droga estimulante e pertence à mesma categoria da cocaína e da heroína. Entre os efeitos tóxicos, o usuário pode sofrer episódios de psicose, paranoia, delírio, alucinações, além de sangramento no cérebro, comportamento violento, convulsões e insuficiência respiratória. O entorpecente é fabricado em laboratórios clandestinos e é proibido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).