Tromba d'água impressiona e viraliza nas redes sociais; veja vídeo O fenômeno meteorológico ocorreu no mar próximo à Ilha da Madeira, em Portugal, na manhã deste domingo (17) Internacional|Do R7 18/11/2024 - 17h23 (Atualizado em 18/11/2024 - 17h23 )

O evento não é inédito na Ilha da Madeira. Em março deste ano, uma tromba d'água já havia sido registrada em Lisboa, sobre o rio Tejo Reprodução/Facebook/Luz Vieira

Uma tromba d’água foi registrada sobre o mar próximo à Ilha da Madeira, em Portugal, na manhã deste domingo (17).

O fenômeno meteorológico impressionou moradores e turistas, que captaram imagens da coluna de água girando intensamente, e o material viralizou nas redes.

Segundo o The Portugal News, o vídeo mostra a força do evento, com a coluna de água e ar formando um contraste impressionante com o céu parcialmente encoberto.

Especialistas explicam que trombas d’água são comuns em áreas costeiras sob determinadas condições climáticas, como a combinação de calor e alta umidade.

Conforme o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), o fenômeno “consiste em um turbilhão de vento, muitas vezes violento, cuja presença se manifesta por uma coluna nebulosa ou cone nebuloso invertido em forma de funil”.

O evento não é inédito na Ilha da Madeira. Em março deste ano, uma tromba d'água já havia sido registrada em Lisboa, sobre o rio Tejo.