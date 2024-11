Tropas de Kim Jong-un devem ser posicionadas na guerra entre Rússia e Ucrânia Segundo Zelenskyy, os combatentes serão colocados entre domingo (27) e segunda-feira (28) Internacional|Do R7 25/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h29 ) twitter

Putin e Kim Jong-un firmaram um acordo para quem os países se ajudem militarmente Reprodução/KCNA

Tropas do exército norte-coreano enviadas para apoiar a Rússia devem ser posicionadas para atuar contra a Ucrânia, entre o próximo domingo (27) e segunda-feira (28).

A informação foi dada pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, nesta sexta-feira (25), em seu perfil oficial no X (antigo Twitter).

Segundo Zelenskyy, o seu comandante-chefe, que está na linha frente da guerra, enviou um relatório detalhando o possível início da utilização dos combatentes de Kim Jong-un.

O político afirma que esta ação deixa claro que a Rússia não quer acabar com o combate, diferentemente do que vinha sendo divulgado nos últimos dias. Ele também cobra uma pressão mais forte sobre Moscou e Pyongyang, capitais do país europeu e asiático, respectivamente.

Nesta sexta-feira (25), em entrevista para o canal ‘Rossiya-1’, que foi divulgada pelo o portal TASS - agência de notícias estatais russa -, Vladimir Putin afirmou que a Rússia e a Coreia do Norte têm total autonomia para decidirem como usar as tropas, seja apenas em exercícios, treinamento ou compartilhamento de experiências.

Neste momento, o exército ucraniano realiza uma operação na cidade de Kursk, na Rússia, a cerca de 130 quilômetros da fronteira, com o objetivo de proteger o país de possíveis novos ataques.

Na quarta-feira (23), foi anunciado pela NIS (Agência Nacional de Inteligência da Coreia do Sul) e divulgado pela agência estatal de notícias da Coreia do Sul, a Yonhap, o envio de cerca de 3.000 soldados da Coreia do Norte para a Rússia.

O primeiro contingente, de cerca de 1.500 soldados, chegou ao país europeu entre 8 e 13 de outubro e desde então, outros 1.500 já foram enviados. Durante esse período antes de entrarem na linha de guerra, os combatentes norte-coreanos receberam treinamento especializado, que incluiu o manuseio de equipamentos militares e o uso de drones.