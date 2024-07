Trump diz que levou tiro na orelha e se solidariza com vítimas de ataque

‌



Uma pessoa que assistia ao comício na Pensilvânia também morreu

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou as redes sociais para se pronunciar sobre o ataque a tiros durante um comício dele neste sábado (13) e disse ter sido atingido na orelha direita. Ele também agradeceu aos agentes do Serviço Secreto por terem pulado em cima dele para protegê-lo e se solidarizou com a família de uma vítima morta no atentado.

“Fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado, pois ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Houve muito sangramento, então percebi o que estava acontecendo”, disse o ex-presidente norte-americano.

“Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e a todas as autoridades policiais pela sua rápida resposta ao tiroteio que acabou de ocorrer em Butler, Pensilvânia. Mais importante ainda, quero apresentar as minhas condolências à família da pessoa que morreu no comício e também à família de outra pessoa que ficou gravemente ferida. É incrível que tal ato possa ocorrer em nosso país. Nada se sabe até o momento sobre o atirador, que já está morto”, acrescentou.

O ataque a tiros ao comício de Trump aconteceu em Butler, na Pensilvânia, e será investigado como tentativa de assassinato, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

O ex-presidente foi visto saindo do palco com um sangramento no rosto, mas está bem, de acordo com a equipe dele. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, e o Serviço Secreto dos EUA apuram o caso.

Trump fazia um discurso no momento em que os disparos tiveram início. O ex-presidente interrompeu a sua fala e levou a mão à orelha direita. Depois, caiu no chão, e agentes do Serviço Secreto rapidamente pularam em cima dele para protegê-lo.

Após alguns minutos, ele levantou e foi escoltado para um veículo por seguranças. Neste momento, Trump levantou o punho em direção ao público que acompanhava o comício.

O Serviço Secreto disse que a segurança do ex-presidente foi reforçada.

“Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”, disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, em publicação em rede social.