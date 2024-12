Trump diz que Rússia já não queria proteger Assad e fala em cessar-fogo de Putin com Ucrânia Presidente eleito dos EUA se pronunciou neste domingo (8) por meio de sua rede social Internacional|Do Estadão Conteúdo 08/12/2024 - 08h41 (Atualizado em 08/12/2024 - 08h55 ) twitter

Trump fez um post falando sobre 'vidas desperdiçadas desnecessariamente' e 'famílias destruídas' Reprodução/Record News

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou neste domingo (8) sobre a queda de Bashar al-Assad, que governou a Síria por mais de 20 anos, na noite de ontem, após rebeldes locais tomarem o poder.

“Assad se foi. Ele fugiu do seu país. Sua protetora, a Rússia, liderada por Vladimir Putin, já não estava interessada em protegê-lo. Em primeiro lugar, não havia razão para a Rússia estar lá. Perderam todo o interesse na Síria por causa da Ucrânia, onde cerca de 600 mil soldados russos jaziam feridos ou mortos, numa guerra que nunca deveria ter começado e que poderia durar para sempre”, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

Ele destacou que a Rússia e o Irã estão neste momento “num estado enfraquecido”, um por causa da Ucrânia e de uma economia ruim, e o outro por causa de Israel e do seu sucesso no conflito em curso no Oriente Médio.

“Da mesma forma, Zelensky e a Ucrânia gostariam de fazer um acordo e acabar com a loucura. Perderam ridiculamente 400 mil soldados e muito mais civis. Deveria haver um cessar-fogo imediato e as negociações deveriam começar”, disse o republicano.

‌



Trump ressaltou que muitas vidas estão sendo desperdiçadas desnecessariamente e muitas famílias destruídas. “Se isso continuar, poderá se transformar em algo muito maior e muito pior. Conheço bem Vladimir. Esta é a hora dele de agir. A China pode ajudar. O mundo está esperando!”, finalizou o novo chefe de Estado americano.

