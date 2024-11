‘Trump é o segundo George Washington’, diz ator Sylvester Stallone Declaração foi dada em evento realizado no resort Mar-a-Lago, na Flórida; republicano assume Casa Branca em janeiro do próximo ano Internacional|Do R7, em Brasília 15/11/2024 - 15h46 (Atualizado em 15/11/2024 - 15h46 ) twitter

Donald Trump é o segundo George Washington, diz Stallone Alan Santos/PR - Arquivo

O ator Sylvester Stallone disse que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é o “segundo” George Washington - o primeiro chefe de Estado do país. A declaração foi dada durante evento no resort Mar-a-Lago, na Flórida.

“Quando eu fiz [o personagem] Rocky, a primeira imagem foi uma imagem de Jesus e dizia Ressurreição AC Club. Encontrei uma igreja, que havia sido convertida em um ringue de boxe. Então a imagem desce de Jesus para Rocky sendo atingido. E naquele momento ele foi a pessoa escolhida. E foi assim que comecei a jornada. Algo iria acontecer. Este homem iria passar por uma metamorfose e mudar vidas, assim como o presidente Trump”, disse Stallone.

“E vou apenas dizer isso e quero dizer isso. Quando George Washington defendeu o seu país, ele não tinha ideia de que iria mudar o mundo. Porque sem ele você não imagina como seria o mundo. Adivinha? Temos o segundo George Washington. Parabéns”, acrescentou. O vídeo com a declaração foi publicado por uma agência de notícia internacional.

Trump derrotou Kamala Harris nas últimas eleições. O segundo mandato do republicano à frente da Casa Branca vai começar em janeiro do ano que vem. O republicano retorna à Casa Branca oito anos após a primeira eleição e será o segundo presidente na história do país a governar por dois mandatos não consecutivos.

Nas eleições de 2020, Trump perdeu para Joe Biden e, na ocasião, muitos acreditavam que a carreira política de Trump tinha chegado ao fim. Além disso, esta é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente eleito é réu em diversos processos criminais — o que inclui conspiração contra o Estado pelo incentivo ao ataque ao Capitólio.