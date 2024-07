Trump escreve em rede social que ‘não vamos deixar o mal vencer’ e confirma ida a Winscosin

‌



A mensagem de Trump em sua rede social Reprodução/Truth Social - 14.07.2024

O ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump se manifestou neste domingo (14) novamente após o atentado que sofreu na tarde de sábado (13), na cidade de Butler, Pensilvânia.

Trump agradeceu as orações de todos, disse que a população deve se manter unida e confirmou sua ida à convenção do partido republicano nesta próxima semana em Winscosin. O evento vai confirmar Trump como candidato à presidência. Veja a manifestação do candidato do partido republicano:

“Obrigado a todos por seus pensamentos e orações ontem, e foi Deus sozinho que evitou que o impensável acontecesse. Nós não TEREMOS MEDO, e vamos nos manter resilientes em nossa fé e corajosos diante da maldade. Nosso amor vai para as vítimas e suas famílias. Nós rezamos pela recuperação daqueles que se feriram e guardamos na memória a pessoa que foi tão terrivelmente assassinada. Neste momento, é mais importante que nunca nos mantermos unidos e mostrarmos nosso verdadeiro caráter como americanos, nos mantendo fortes e determinados e não permitindo que o mal vença. Eu amo de verdade nosso país e amo todos vocês. Estou ansioso para falar à nossa grande nação esta semana em Winscosin.”

Donald Trump levou um tiro de raspão em sua orelha direita e foi cercado por seus seguranças, que o retiraram de cima do palanque. O ex-presidente não sofreu nenhum outro tipo de ferimento e passa bem. O atirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelas forças de segurança.