Turistas podem ter sido drogadas com fentanil após tomarem água em resort no México Universitárias dos EUA acreditam que ingeriram versão sintética do opioide, misturado ao líquido. Uma delas continua hospitalizada Internacional|Do R7 11/08/2024 - 03h01 (Atualizado em 11/08/2024 - 03h01 )



As norte-americanas Zara Hull e Kaylie Pitze aproveitavam as férias de faculdade em um resort de Cancún, no México. No entanto, após beberem dois copos de água de um bar do estabelecimento, começaram a passar muito mal.

“Pegamos água e, em dois minutos, nós duas fomos para o bar, com as cabeças baixas ao mesmo tempo”, lembrou Zara, em entrevista ao canal CBS News. Ela conta ter sofrido convulsões, antes de desmaiar e ficar “basicamente paralisada”.

Kaylie levou cerca de 24 horas para se recuperar do trauma. Já Zara foi levada pelo namorado, Jake Sinder, a um hospital próximo. Em postagem no Facebook, a mãe da estudante acusa o centro médico de ter exigido uma alta quantia em dinheiro para liberar a viagem da paciente de volta para os EUA.

Felizmente, Zara conseguiu ser transferida por meio de um avião particular para um hospital de Dallas, no Texas (EUA), onde permanece sob acompanhamento médico. A suspeita dos profissionais é que as jovens tenham ingerido fentanil sintético — um opioide utilizado como medicação para a dor.

As universitárias se recusaram a revelar o nome do resort e do hospital em questão, por questões de segurança.