Turquia anuncia construção de muro na fronteira com a Grécia para conter imigração ilegal Primeira etapa da barreira terá 8,5 quilômetros e será erguida ainda este ano Internacional|Do R7 06/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h48 )

Governador da província de Edirne, Yunus Sezer, durante anúncio da construção do muro Reprodução/X - @dgatopoulos

O governo turco anunciou planos para a construção de um muro ao longo da fronteira com a Grécia, com o objetivo de impedir a entrada de migrantes ilegais na União Europeia. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (5) pelo governador da província de Edirne, Yunus Sezer.

“Começamos na fronteira grega. Continuaremos dependendo da situação no futuro”, disse Sezer em uma entrevista coletiva.

O governador turco destacou ainda que, com a ajuda dos Ministérios do Interior e da Defesa em Ancara, a província de Edirne também estava intensificando outras medidas para conter a migração irregular, incluindo medidas de vigilância eletrônica e cercas adicionais ao longo da fronteira.

A primeira etapa da barreira terá 8,5 quilômetros e será erguida ainda este ano ao longo da fronteira terrestre entre os dois países, que se estende por cerca de 200 quilômetros, grande parte paralela ao rio Evros (chamado de Meriç na Turquia). O governo turco prevê a ampliação da estrutura em outras áreas, mas não divulgou mais detalhes sobre as obras.

Acordo migratório

Desde 2016, a Turquia abriga cerca de 2,9 milhões de refugiados sírios como parte de um acordo firmado com a União Europeia. Em troca, recebeu dois repasses de € 3 bilhões (cerca de R$ 18,8 bilhões). O pacto gerou críticas de organizações humanitárias, que acusam o bloco europeu de terceirizar a gestão da crise migratória.

Em 2020, após ameaças do presidente turco Recep Tayyip Erdogan de abrir as fronteiras, milhares de migrantes tentaram atravessar para a Grécia, o que levou Atenas a erguer uma barreira de aço para reforçar a segurança. Apesar dessas medidas, a maior parte do fluxo migratório ocorre pelo mar Egeu, onde as ilhas gregas estão próximas do litoral turco.

Nos últimos anos, a Turquia também construiu cerca de 1.000 quilômetros de muros em suas fronteiras com o Irã e a Síria para conter a imigração irregular. No fim de fevereiro, seis migrantes morreram em águas turcas ao tentar chegar à ilha grega de Samos em um bote inflável, evidenciando os riscos da travessia marítima.