Um espectador foi morto e outros dois ficaram feridos durante comício de Trump

Internacional |Thays Martins, do R7, em Brasília

Pelo menos um espectador morreu e outros dois ficaram gravemente feridos durante um suposto tiroteio em um comício do ex-presidente Donald Trump, neste sábado (13). A informação foi confirmada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden também disse que há outros feridos durante um pronunciamento. O suposto atirador também foi morto.

Trump foi ferido na orelha direta e levado a um hospital. A equipe do ex-presidente disse que ele está bem e agradecido a rápida ação dos socorristas. “O Presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua ação rápida durante este ato hediondo. Ele está bem e está sendo examinado em um centro médico local. Mais detalhes virão”, diz.

O Serviço Secreto dos EUA também emitiu nota em que disse que Trump está seguro e que a segurança do ex-presidente foi reforçada. “Esta é agora uma investigação ativa do Serviço Secreto e mais informações serão divulgadas quando disponíveis”, disse o porta-voz do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, em publicação na rede social X.