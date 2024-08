‘Você não conquistou nada.’ Candidato à vaga de estágio diz ter sido humilhado em entrevista Estudante de mestrado de universidade nos EUA compartilhou experiência em rede social para profissionais Internacional|Do R7 23/08/2024 - 12h05 (Atualizado em 23/08/2024 - 12h14 ) ‌



Peiyuan Jin é um estudante de mestrado em ciência da computação da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, nos EUA. Recentemente, ele compartilhou uma postagem no LinkedIn, onde alega ter sido humilhado durante uma entrevista para estágio na empresa Trade Terminal.

Candidato à vaga de estágio disse ter sido humilhado em entrevista Reprodução/LinkedIn/Peiyuan Jin

“Um agradecimento especial a Trade Terminal por me dar a PIOR experiência de entrevista para a posição de Estagiário de Desenvolvedor Quantitativo, quarta rodada, com o entrevistador Yao Meng”, escreveu.

Jin explica que trabalhou em uma empresa de tratores chamada John Deere e que essa experiência teria sido subestimada por Meng. “Ele interrompeu repetidamente com perguntas como: ‘Por que você não usa isso...?’ ou ‘por que você não usa aquilo...?’ Expliquei que nossas escolhas eram baseadas nas necessidades e requisitos específicos. Ele então me menosprezou por não ‘pensar grande’ e se gabou de que, como estagiário, uma vez persuadiu o gerente a sair com ele e se juntar em um empreendimento de criptomoedas.”

Segundo o candidato à vaga de estágio, a conversa durou cerca de 7 minutos, terminando com a seguinte frase de Meng: “Sou bilionário porque penso grande, mas olhe para você — você não conquistou nada.”

‌



Jin afirma ter feito a postagem não como um desabafo, mas “para aumentar a conscientização sobre o comportamento pouco profissional e degradante que pode ocorrer durante entrevistas.”

“Nenhum candidato deveria ter que suportar esse tipo de tratamento, independentemente de sua formação ou das empresas em que trabalhou. As entrevistas devem ser um diálogo respeitoso e construtivo, onde ambas as partes podem se envolver significativamente”, concluiu.

‌



Mesmo com Yao Meng marcado nos comentários da postagem, nenhum esclarecimento por parte da Trade Terminal foi publicado até o fechamento desta matéria.