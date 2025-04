Vulcão entra em erupção na Islândia; é o 11º fenômeno no país desde 2021 Episódio levou à evacuação da cidade de Grindavik e spa de luxo; cientistas alertam para atividade vulcânica crescente na região Internacional|Do R7 01/04/2025 - 09h56 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h56 ) twitter

Erupção vulcânica atinge barreira protetora ao norte da cidade de Grindavik, na Islândia Divulgação/Escritório Meteorológico da Islândia

Um vulcão entrou em erupção no sudoeste da Islândia na manhã desta terça-feira (1º), levando à evacuação da cidade de Grindavik e do spa Blue Lagoon, um dos mais famosos do país.

O evento marca a 11ª erupção na região desde 2021, o que, segundo os cientistas, evidencia um padrão de atividade vulcânica crescente na Península de Reykjanes.

De acordo com o Escritório Meteorológico da Islândia, o fluxo de magma começou por volta das 6h30 no horário local (3h30 em Brasília), acompanhado de tremores semelhantes aos registrados em erupções anteriores.

“O comprimento total da fenda é agora de cerca de 1.200 metros e continua a se expandir para o sul”, informou o órgão em uma publicação nas redes sociais.

O epicentro da erupção está localizado na área de Sundhnúuksgígar, ao sul da capital Reykjavik. Autoridades emitiram um alerta vermelho para a região devido à ocorrência de centenas de pequenos terremotos que antecederam o evento.

Apesar da magnitude do fenômeno, não há relatos de interrupção no tráfego aéreo, diferentemente do que ocorreu na erupção do vulcão Eyjafjallajokull em 2010, que lançou uma nuvem de cinzas na atmosfera e paralisou voos em toda a Europa.

Atividade vulcânica recorrente

A Islândia está situada sobre a Dorsal Mesoatlântica, uma região geologicamente ativa onde a movimentação das placas tectônicas provoca erupções frequentes. A Península de Reykjanes, que permaneceu dormente por cerca de 800 anos, tem passado por um ressurgimento vulcânico desde 2021.

Especialistas alertam que o padrão de erupções pode continuar por décadas ou até mesmo séculos. O presidente islandês, Gudni Th. Johannesson, descreveu a situação como “o pior cenário possível”, reforçando que a população deve estar preparada para novos episódios.

Em janeiro de 2024, uma erupção na mesma região resultou em danos a casas e estradas em Grindavik, levando à evacuação de moradores.

