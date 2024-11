Youtuber famoso por trabalho com animais perigosos morre após picada de cobra venenosa Dingo Dinkelman foi mordido por uma mamba-verde-oriental, teve choque anafilático e ficou em coma Internacional|Do Estadão Conteúdo 01/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 01/11/2024 - 09h29 ) twitter

Dinkelman era pai de três filhos e contava com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais Reprodução/Instagram/foi_dinkelman

O youtuber Graham “Dingo” Dinkelman, conhecido por seu trabalho com serpentes e outros animais selvagens na África do Sul, morreu no último fim de semana aos 44 anos, um mês depois de ser mordido por uma cobra altamente venenosa. A informação é do jornal britânico The Telegraph.

Dinkelman foi atacado por uma Dendroaspis angusticeps, popularmente chamada de mamba-verde-oriental, que habita áreas costeiras do leste e sul da África.

Após a mordida, ele teve um choque anafilático e chegou a ficar em coma induzido por um mês.

Segundo o African Snakebite Institute, as picadas dessa espécie de cobra são raras devido ao seu comportamento tímido, mas quando ocorrem, o veneno afeta o sistema nervoso e pode causar inchaço grave.

‌



Dinkelman era pai de três filhos e contava com centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava vídeos de suas interações com alguns dos animais mais perigosos do mundo.

Ele se definia como conservacionista e tinha como objetivo educar o público sobre a importância da conservação da vida selvagem.

‌



O The Telegraph também informa que, antes de se dedicar integralmente à conservação, Dinkelman trabalhava como corretor de investimentos. Ele gerenciou programas de reprodução de répteis e anfíbios ameaçados, além de um centro educativo sobre vida selvagem voltado para crianças.

Em uma declaração, a viúva de Dinkelman, Kirstie, afirmou que ele faleceu cercado pela família. “Dingo lutou muito durante esse período difícil. Sabemos que ele queria estar aqui conosco e somos muito gratos por isso“, compartilhou.