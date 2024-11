Zelensky se pronuncia após autorização para uso de armas dos EUA: ‘Mísseis falarão por si’ Presidente ucraniano afirmou que ‘um dos pontos principais para fortalecer o país é o longo alcance do exército’ Internacional|Do R7 17/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 17/11/2024 - 21h41 ) twitter

Zelensky agradeceu o apoio após permissão para uso de mísseis dos EUA Reprodução/Instagram @zelenskyy_official

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se pronunciou após Joe Biden autorizar o país a usar mísseis dos Estados Unidos na guerra contra a Rússia. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, Zelensky afirmou que “um dos pontos principais para fortalecer a Ucrânia é o longo alcance do exército ucraniano”.

“Eu sou grato a todos que nos apoiam com sistemas de defesa aérea e mísseis. Este é um esforço global. Sempre que a Rússia realiza esses ataques, fica claro o quanto é crucial que os parceiros forneçam as armas para aqueles que precisam delas urgentemente”, declarou o presidente, referindo-se ao ataque russo que matou ao menos oito pessoas.

“Hoje, muitos nos meios de comunicação falam sobre o fato de termos recebido permissão para tomar as medidas apropriadas. Mas os golpes não são infligidos com palavras. Essas coisas não são anunciadas. Os mísseis falarão por si mesmos”, finalizou.

Pela primeira vez, o presidente americano Joe Biden autorizou a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance na guerra contra a Rússia. A informação foi divulgada mais cedo pelo The New York Times.

Segundo as autoridades, os mísseis devem ser usados para proteger as forças ucranianas na região de Kursk, no oeste da Rússia, em resposta à decisão inesperada dos russos de enviar tropas norte-coreanas para combate.

Ainda de acordo com o The New York Times, a decisão do presidente dos Estados Unidos mostra uma mudança significativa na política do país. Isso porque, a autorização para uso dos mísseis dividiu os conselheiros de Biden. Além disso, o fato ocorreu após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas, e o republicano prometeu limitar o apoio à Ucrânia.

O jornal norte-americano destacou também que algumas autoridades dos EUA estão preocupadas com a reação que o uso de mísseis dos EUA pela Ucrânia possa provocar em Vladimir Putin. O receio é que o presidente russo possa adotar medidas retaliatórias.

