Anvisa aprova medicamento para tratamento de câncer de pulmão em fase inicial

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, nesta segunda-feira (25), o uso do medicamento Alecensa, para combater o câncer de pulmão diagnosticado em fases iniciais. Até então, o remédio era utilizado apenas em casos avançados da doença. Segundo pesquisa publicada no último mês de abril na revista The New England Journal of Medicine, a medicação diminui o risco de recorrência da enfermidade ou morte em 76%.



Em entrevista à RECORD NEWS, nesta terça-feira (26), o oncologista clínico Vladmir Cordeiro de Lima, explicou que o uso do Alecensa reduz as chances de o paciente desenvolver metástase no futuro ou a recorrência do tumor. Ele ainda destaca que o tratamento não reduz a necessidade de cirurgia e quimioterapia. “Existe ainda uma discussão se a gente pode suprimir a quimioterapia”, disse.