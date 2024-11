Transferência responsável: Biden cumpre ritual esquecido por Trump em 2020

Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (13), o analista político Leonardo Trevisan comentou sobre o processo de transição de governo entre Biden e o segundo mandato de Donald Trump. Trevisan comparou o processo atual com o de quatro anos atrás, quando o empresário se recusou a auxiliar e não compareceu à posse do democrata.



Segundo Trevisan, a transição organizada por Biden é uma "transferência responsável" já que é de responsabilidade do atual governante cooperar com o futuro presidente para uma mudança pacífica.