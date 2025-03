Alexandre de Moraes defende reação forte contra big techs e regulamentação do setor Ministro do STF destaca necessidade de aplicar leis brasileiras às grandes empresas de tecnologia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 12h12 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h13 ) twitter

Alexandre de Moraes defende reação forte contra big techs e regulamentação do setor

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, destacou a urgência da regulamentação das grandes empresas de tecnologia durante um evento em Brasília. Ele apontou que, até que uma legislação específica seja estabelecida para controlar as Big Techs, as normas já existentes para a mídia tradicional deveriam ser aplicadas a elas.

Alexandre de Moraes sublinhou que essas gigantes da tecnologia não são neutras, já que possuem interesses econômicos, religiosos, políticos e ideológicos. Ele criticou a ideia de que essas empresas poderiam operar sob uma "cláusula de imunidade total", comparando-a a um comportamento imperialista. Segundo Moraes, qualquer atividade econômica significativa na história que impactou a sociedade acabou sendo regulamentada, sugerindo que as Big Techs não deveriam ser uma exceção.

