Frente fria ameaça Sudeste com chuvas intensas Alerta vermelho para Vale do Paraíba e Costa Verde devido a tempestades Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 17h56 (Atualizado em 04/04/2025 - 17h56 )

Frente fria chega ao Sudeste do Brasil e deve provocar chuva e rajadas de ventos em várias cidades

Uma frente fria avança pelo Sudeste do Brasil, trazendo chuvas intensas e ventos fortes em diversas cidades. O Vale do Paraíba, em São Paulo, e a Costa Verde, no Rio de Janeiro, estão sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia devido ao risco de chuvas entre sexta-feira (4) e sábado (5).

A Defesa Civil de São Paulo está preparada para emitir alertas via celular à população. A previsão indica ventos que podem superar 90 km/h e trovoadas. Há riscos iminentes de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

