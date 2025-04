São Paulo inicia restituição do IPVA para donos de veículos roubados Mais de 40 mil proprietários terão reembolso proporcional ao tempo sem veículo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 12h34 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h36 ) twitter

São Paulo começa a pagar restituição de IPVA para quem teve carro roubado

O governo do estado de São Paulo começou a restituir o IPVA para proprietários de veículos que foram roubados ou furtados no ano passado. Mais de 40 mil proprietários que registraram boletim de ocorrência terão direito ao reembolso proporcional ao período em que ficaram sem o veículo.

A restituição começa com casos registrados no primeiro trimestre do ano passado. As próximas datas para devolução estão agendadas para 22 de abril, 5 de maio e 19 de maio, conforme o trimestre em que a ocorrência foi registrada.

Assista em vídeo - São Paulo começa a pagar restituição de IPVA para quem teve carro roubado

