AGU bate recorde com recuperação de mais de R$ 62 bilhões da União em 2023

A Advocacia Geral da União bateu recorde com a recuperação de quase R$ 63 bilhões em créditos da dívida ativa e recuperação judicial para os cofres públicos, em 2023. Esse resultado representa um aumento de 6,8% em relação a 2022, dentro das novas estratégias adotadas para a cobrança de créditos devidos ao estado brasileiro. Entre elas, estão a análise financeira do perfil do contribuinte, priorizando a execução dos maiores devedores com capacidade de pagamento, e a transação tributária, que visa negociar diretamente com o devedor.