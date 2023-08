O Operador Nacional do Sistema Elétrico ainda não encontrou as causas técnicas para o apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal na terça-feira (15). A falha começou em uma linha de transmissão da Eletrobras no Ceará. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que a Polícia Federal investigue se houve algum tipo de crime.