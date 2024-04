Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (3)

Alto contraste

O presidente Lula criticou, na noite desta quarta (3), banqueiros e empresários do país. Segundo Lula, os setores produtivos pegam dinheiro emprestado do Estado, mas exigem que o governo tenha superávit nas contas públicas. A declaração do presidente acontece em meio a uma pressão do mercado financeiro pela manutenção da meta fiscal de déficit zero. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Jovem estrangeira diz ter sido vítima de estupro coletivo em boate na Lapa, no Rio de Janeiro.