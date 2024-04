Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta (27) Salário médio do brasileiro sobe acima da inflação pelo 15º mês seguido. Em Goiás, ciclista na contramão se envolve em acidente e bicicleta quebra no meio.

O salário médio do trabalhador brasileiro subiu mais que a inflação pelo 15º mês consecutivo. Em fevereiro, a alta foi de 1,2%, um aumento real positivo, o que não ocorria desde julho de 2018. O piso salarial médio foi de R$ 1.488 no mês passado, 5,38% acima do salário mínimo. As categorias que tiveram os aumentos mais expressivos foram: construção civil, agropecuária e serviços, seguidos por comércio e indústria. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Em Goiás, ciclista na contramão se envolve em acidente e bicicleta quebra no meio.