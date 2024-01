Assista à íntegra da edição digital do JR 24 Horas desta quarta-feira (31)

A taxa de desemprego caiu para 7,8% em 2023, segundo o IBGE. Esse foi o menor patamar desde 2014, quando a taxa foi de 7%. Em relação ao ano anterior, o recuo foi de 1,8 ponto percentual, já que em 2022, o índice foi de 9,6%. Apesar do recuo, o número de desocupados chega a 8,5 milhões de pessoas. Ao todo, 100 milhões de brasileiros permaneceram ocupados em 2023, um recorde da série histórica iniciada em 2012. Veja também nesta edição do JR 24 Horas: Governo da China emite alerta após o centro financeiro do país ser tomado por uma forte neblina.