Autoridades dão dicas para viajar de ônibus com segurança na Páscoa

Só em São Paulo, 125 mil pessoas devem viajar de ônibus até sexta-feira para aproveitar o feriado de Páscoa. As autoridades alertam para a importância de evitar veículos ilegais e sempre escolher um transporte regular. É importante também estar com documentos originais, com foto, inclusive as crianças. Quanto ao peso das bagagens, são permitidos até trinta quilos no bagageiro e cinco na cabine. Durante todo o feriado, quase 500 mil pessoas devem passar pelos terminais paulistas.