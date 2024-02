A polícia prendeu o brasileiro suspeito de ser o líder do assalto multimilionário em Cidade do Leste, no Paraguai. Fabio Dornaldo foi encontrado em uma área de mata fechada na cidade de Capitán Bado, na fronteira do Paraguai com Mato Grosso do Sul. O brasileiro de 42 anos seria o responsável por planejar e executar o roubo de cerca de R$ 80 milhões do cofre da Associação dos Trabalhadores de Câmbio.