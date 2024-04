Defesa de Bolsonaro afirma não ter sido informada da decisão de negar devolução de passaporte

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A defesa de Jair Bolsonaro disse que não foi informada da decisão que negou a devolução do passaporte ao ex-presidente. O advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, usou as redes sociais para criticar o fato de não ter sido informado previamente sobre a decisão do Supremo. Moraes seguiu o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que havia avaliado que uma eventual viagem ao exterior poderia representar perigo para as investigações criminais das quais Bolsonaro é alvo. O documento do ex-presidente foi apreendido em fevereiro, durante uma operação da Polícia Federal que apura uma suposta tentativa de golpe de estado no país.