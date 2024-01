Desmatamento cai pela metade na Amazônia, mas cresce acima de 40% no cerrado

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou nesta sexta (5) dados de desmatamento no Brasil no ano passado. A área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu pela metade. Já no cerrado, subiu 43%. A área com alertas na Amazônia Legal foi de cerca de cinco mil quilômetros quadrados. O recorde foi em 2022, com mais de 10 mil quilômetros quadrados. O território da Amazônia Legal corresponde a 59% da área do Brasil e toma nove estados. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: Secretário de estado americano, Antony Blinken, chega a Turquia em meio à escalada da violência no Oriente Médio.