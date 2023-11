Governo prepara segunda lista com brasileiros para deixar a Faixa de Gaza

O governo brasileiro prepara uma segunda lista de pessoas para deixar a Faixa de Gaza. O primeiro grupo de 34 brasileiros e familiares ainda espera autorização na fronteira com o Egito para deixar a região. O novo grupo tem cerca de 50 pessoas, entre elas um bebê brasileiro, filho de uma palestina que mora no Brasil, mas estava em Gaza quando a guerra começou, no início de outubro. Veja também nesta edição do Boletim JR 24 Horas: A nova onda de calor deve aumentar as temperaturas nos próximos dias.