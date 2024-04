Jogador do Flamengo recupera carro que foi roubado após a final do campeonato carioca A medalha do atleta também havia sido levada

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O jogador do Flamengo Matheus Gonçalves recuperou o carro e a medalha de campeão roubados no domingo (7), logo após a final do Campeonato Carioca. O atleta estava acompanhado de familiares quando foi surpreendido e ameaçado com um fuzil por criminosos perto do Morro da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (8), Matheus postou em uma rede social que conseguiu recuperar o carro e outros objetos que foram levados, incluindo a medalha. A polícia ainda não identificou os criminosos.