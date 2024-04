Lula participa da cerimônia de inauguração do campus do IMPA Tech Trata-se do primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do país

O presidente Lula participou nesta terça-feira (2) da cerimônia de início das obras de desassoreamento da baía de Guanabara. As obras estão orçadas em cerca de R$ 138 milhões e devem durar 15 meses. A expectativa é que o aumento da profundidade estimule negócios no porto de Niterói (RJ). Mais cedo, na capital, Lula participou da cerimônia de inauguração do campus do IMPA Tech, o primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada do país.