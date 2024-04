SP: pesquisa mostra Ricardo Nunes à frente de Guilherme Boulos nos dois turnos

Alto contraste

Uma pesquisa sobre a intenção de votos para a prefeitura de São Paulo mostra Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito, na frente da disputa tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento é do instituto Paraná Pesquisas. No primeiro cenário da pesquisa estimulada, em que uma lista de nomes é apresentada ao eleitor, Nunes tem 32% das intenções de voto. Guilherme Boulos (PSOL) aparece em segundo, com 30,1%. Considerando a margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. Tabata Amaral (PSB) tem 9,6% das intenções de voto; Marina Helena (Novo) aparece em quarto, com 5,9%; Kim Kataguiri (União Brasil) tem 5,7% das intenções de voto; Altino (PSTU) tem 1%; a parcela dos que não sabem ou não responderam corresponde a 6,1%; por fim, votos em branco, nulos ou em nenhum dos nomes listados somam 9,6%.