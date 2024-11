Conheça as principais funcionalidades do Pix Novas regras estabelecidas pelo Banco Central entrarão em vigor a partir de 1º de novembro Conteúdo Exclusivo|Do R7 01/11/2024 - 18h43 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h43 ) twitter

Pix foi criado em 2020 e caiu no gosto dos brasileiros

Considerado o segundo sistema de pagamentos instantâneos mais usado no mundo em 2022, o Pix se tornou rapidamente muito popular entre os brasileiros nos últimos anos. Para aumentar a segurança dos correntistas, a partir de 1º de novembro, as transferências via Pix terão novas regras.

As novas diretrizes estabelecem que celulares e computadores não cadastrados no banco onde o cliente é correntista terão limites de R$ 200 por operação para as transferências. Por dia, o valor total fica limitado a R$ 1 mil. Diante dessas mudanças, veja algumas das principais funcionalidades dessa ferramenta que caiu no gosto dos brasileiros:

Pix programado

A função do Pix programado é quando o correntista possui a opção de agendar um pagamento futuro a partir de uma chave Pix. Ou seja, dessa forma, o pagamento ocorre de forma automática, sendo que o próprio aplicativo envia o valor para a chave no dia e horário indicados.

Nessa modalidade, o pagamento pode ser programado com até 90 dias de antecedência. Além disso, o valor só cai na conta no dia escolhido. O usuário também pode cancelar a operação a qualquer momento no prazo máximo de 24h antes do envio. Os limites de transferências são os estabelecidos pelo Pix.

Pix Saque e Troco

Outra opção disponível pelo Banco Central é o Pix Saque e Troco, em que as pessoas podem receber o dinheiro físico ao fazer a transferência. O Pix Saque consiste em enviar o dinheiro para um estabelecimento cadastrado e receber o valor em espécie. No Pix Troco, por sua vez, o usuário da ferramenta tem uma relação de compra no estabelecimento, mas paga um valor a mais do que o valor da compra pra receber o troco em espécie.

Depósitos internacionais

A estimativa é que o Pix poderá ser usado como forma de pagamento para o exterior. Atualmente, apenas contas brasileiras estão integradas ao sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro de 2020.

A ideia é de que, no futuro, ocorra a integração com sistemas de pagamentos instantâneos internacionais, viabilizando a realização de transações transfronteiriças entre o Brasil e outros países, como remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços no exterior.

Fontes: R7 e RecargaPay.