JR Trade : CEO conta como a entrada em grupo internacional acelerou o crescimento da Corebiz.

CEO conta como a entrada em grupo internacional acelerou o crescimento da Corebiz. Felipe Macedo explica as mudanças propostas pela inteligência artificial no segmento

Referência em e-commerce, a Corebiz. se tornou a maior agência do segmento na América Latina. Criada no Brasil, a empresa está presente em mais de 40 países e, desde de 2022, faz parte do WPP Group, um dos maiores do mundo. No JR Trade, o CEO da Corebiz., Felipe Macedo, explica como a entrada em um grupo internacional acelerou o crescimento da agência e como a inteligência artificial modificou o trabalho da publicidade e propaganda.