PF realiza operação contra esquema global de golpes com criptomoedas

PF realiza operação contra golpes financeiros e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas

A Polícia Federal realizou uma operação para combater esquemas de fraude financeira e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas. A ação ocorreu em Petrópolis e Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, resultando na execução de mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão em bens e valores, quantia atribuída ao principal suspeito do esquema.

A operação teve apoio do FBI e de outras agências de segurança dos Estados Unidos devido ao impacto internacional do esquema, que afetou milhares de investidores em diversos países. A cooperação internacional foi essencial para a execução das medidas judiciais e para o avanço das investigações.

