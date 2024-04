Podcast JR 15 Min #889 | CNPJ: como prevenir golpes contra empresas e evitar prejuízos Celso Freitas e o repórter Filipe Brandão conversam com o advogado especialista em crimes digitais, Flávio Filizzola D’urso

O CNPJ é o principal número para se identificar uma empresa. É uma espécie de “CPF da pessoa jurídica”, e isso torna esse número atrativo para golpistas. E como as empresas movimentam volume maior de dinheiro, a atração é ainda maior. Como proteger a identidade de uma empresa e evitar golpes? É possível monitorar o uso do CNPJ de uma empresa? E os CPF’s também são usados em golpes? Celso Freitas e o repórter Filipe Brandão conversam com o advogado especialista em crimes digitais, Flávio Filizzola D’urso.