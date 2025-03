Tribunal Constitucional da Coreia do Sul reverte impeachment de Han Duck-Soo Primeiro-ministro reassume cargo em meio à crise política Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 12h16 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h16 ) twitter

Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anula impeachment do primeiro-ministro Han Duck-Soo

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou o impeachment do primeiro-ministro Han Duck-Soo, permitindo que ele reassumisse seu posto como presidente interino. Han foi destituído duas semanas após sua nomeação devido a conflitos com o parlamento sul-coreano.

Este retorno ocorre durante uma crise política desencadeada pelo autogolpe de Yoon Suk-yeol, que declarou e revogou rapidamente uma Lei Marcial que restringia os direitos civis no país.

