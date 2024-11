O Vini Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro? Vote! Jogador brasileiro era o favorito para receber o prêmio e desistiu de participar do evento ao descobrir que não seria o vencedor Enquetes|Do R7 28/10/2024 - 18h47 (Atualizado em 01/11/2024 - 14h37 ) twitter

Jogador brasileiro Vinícius Júnior, da Seleção e do Real Madrid, era o grande favorito para receber o prêmio Bola de Ouro

Favorito para receber o prêmio Bola de Ouro 2024, o jogador Vini Jr. teria recebido a informação de que não seria o escolhido e desistiu de viajar à Paris para participar do evento. Em apoio ao colega do time, jogadores do Real Madrid também decidiram ficar fora da festa. A expectativa acabou se confirmando durante a cerimônia, que premiou o jogador espanhol e volante do Manchester City, Rodri.

Por isso, o R7 quer saber: você acha que o Vini Jr. deveria ter vencido a Bola de Ouro?

Resultado da enquete:

87.21% - Sim, ele deveria ter vencido

12.79% - Não, ele não deveria ter vencido.