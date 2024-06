AACD promove bazares beneficentes para arrecadar fundos

Alto contraste

Hoje, sexta-feira (15), estão acontecendo ações em todo Brasil pelo Dia do Consumidor. Além de conscientizar o cidadão quanto aos seus direitos no momento em que vai às compras, a data é uma oportunidade de consumir com responsabilidade, incentivar a economia circular e contribuir com uma causa. A AACD, que realiza em média 800 mil atendimentos a pacientes ortopédicos e pessoas com deficiência física no Brasil, a grande maioria via SUS, tem bazares nas suas unidades em São Paulo, Osasco, Mogi das Cruzes, Recife, Porto Alegre e Uberlândia.

