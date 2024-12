Clube de Caldas Novas recebe título internacional em gestão e turismo Náutico Praia Clube é reconhecido como um dos melhores parques aquáticos do mundo O conteúdo Clube de Caldas Novas recebe título internacional... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 04/12/2024 - 13h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 13h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Náutico Praia Clube (Foto: Reprodução)

Caldas Novas é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Agora, a cidade do estado de Goiás celebra mais um marco em sua história. O parque Náutico Praia Clube foi homenageado com um reconhecimento internacional em gestão e turismo. O prêmio Travelers’ Choice – Os Melhores dos Melhores, concedido pelo TripAdvisor, figura o clube entre os melhores parques do mundo. Esse reconhecimento é dado a menos de 1% dos oito milhões de empreendimentos cadastrados na plataforma, destacando o Náutico como uma das joias do turismo brasileiro.

Para saber mais sobre essa conquista e o que o Náutico Praia Clube tem a oferecer, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG.

Leia Mais em Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG:

Festival negro de cinema tem programação gratuita de filmes e conversa co realizadores

Inteligência artificial consegue prever o futuro das empresas?

Empresa abre 200 vagas para trabalho remoto e salário pode chegar a R$ 22 mil