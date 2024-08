Desafios da entrega: A jornada de cinco entregadores pelo Brasil Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul - além de Campinas - fizeram parte da segunda fase da iniciativa que tem apoio do iFood... Feed TV - Arquivo de Sustentabilidade e ESG|Do R7 31/08/2024 - 16h31 (Atualizado em 31/08/2024 - 16h31 ) ‌



Rota Sul (Foto: Divulgação)

A segunda etapa do projeto Rota Brasil, uma iniciativa que reúne quatro entregadores e uma entregadora em uma jornada pelo país, retorna para casa com mais de cem entrevistas na bagagem. Com início em 10 de agosto, o projeto teve como missão percorrer nove cidades dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, incluindo a cidade de Campinas, para ouvir colegas de profissão e conhecer de perto as particularidades e os desafios do trabalho de entrega por aplicativo nessas regiões. A iniciativa, que é apoiada pelo iFood e pela Trampay é uma continuação do Rota 9, que começou em maio e, inicialmente, tinha como objetivo passar por nove estados do Sudeste e do Nordeste. No entanto, a jornada acabou sendo ampliada, alcançando 13 estados e ouvindo mais de 200 entregadores ao longo de quase 10 mil quilômetros.

