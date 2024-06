Descubra como potencializar a performance dos investimentos sociais de grandes empresas

Alto contraste

A+

A-

money-2696228_1920

O investimento social estratégico, com foco em maximizar o impacto social positivo das grandes empresas, tem potencial de transformar a sociedade brasileira, apoiando projetos e iniciativas voltados à população em situação de vulnerabilidade social. Com o uso de recursos privados ou acessando as leis de incentivo fiscal, os gestores podem maximizar os resultados com uso de tecnologia e apoio de especialistas na temática.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Sustentabilidade e ESG - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Sustentabilidade e ESG - Feed TV



• Rede de hotelaria assume compromisso na gestão de água e redução de lixo

• Como potencializar a performance dos investimentos sociais de grandes empresas

• ONG denuncia erros na reciclagem e detalha como reduzir tsunami de plástico nos oceanos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.