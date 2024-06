Emprego verde: A nova tendência que está transformando o mercado de trabalho O conceito de "emprego verde" teve sua origem em um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2009. Agora, com o aumento...

Alto contraste

A+

A-

Emprego verde é nova tendência (Foto: Pixabay)

O conceito de "emprego verde" teve sua origem em um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2009. Agora, com o aumento do foco nos critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) nas empresas, o termo está ressurgindo em destaque.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Sustentabilidade e ESG - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Sustentabilidade e ESG - Feed TV



• Rede de hotelaria assume compromisso na gestão de água e redução de lixo

• Como potencializar a performance dos investimentos sociais de grandes empresas

• ONG denuncia erros na reciclagem e detalha como reduzir tsunami de plástico nos oceanos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.