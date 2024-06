Fórmula E: A revolução sustentável nas pistas Neste sábado (16), às 14h, o Sambódromo do Anhembi em São Paulo sediará uma corrida de automobilismo que se destaca por sua abordagem...

Alto contraste

A+

A-

Carro Gen3 (Foto: Fórmula E)

Neste sábado (16), às 14h, o Sambódromo do Anhembi em São Paulo sediará uma corrida de automobilismo que se destaca por sua abordagem ambientalmente consciente: é o primeiro esporte do mundo a ser certificado como carbono líquido zero.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Sustentabilidade e ESG - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Sustentabilidade e ESG - Feed TV



• Rede de hotelaria assume compromisso na gestão de água e redução de lixo

• Como potencializar a performance dos investimentos sociais de grandes empresas

• ONG denuncia erros na reciclagem e detalha como reduzir tsunami de plástico nos oceanos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.