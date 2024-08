Mogi das Cruzes: Mara Bertaiolli tem 35,3%, e Caio Cunha, 22,8%, diz Instituto Opinião Levantamento divulgado nesta quarta-feira (14) ouviu 600 eleitores com mais de 16 anos entre os dias 10 e 11 de agosto JR 24H|Do R7, em Brasília 14/08/2024 - 18h24 (Atualizado em 14/08/2024 - 18h34 ) ‌



Pesquisa ouviu eleitores de Mogi das Cruzes entre 10 e 11 de agosto Antonio Augusto/Ascom/TSE - 06.10.2020

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Opinião para a Prefeitura de Mogi das Cruzes (SP) mostra que, no cenário estimulado, quando é apresentada ao eleitor uma lista com os nomes dos candidatos, Mara Bertaiolli (PL) tem 35,3% das intenções de voto e o atual prefeito, Caio Cunha (Podemos), tem 22,8%.

Além disso, Rodrigo Valverde (PT) tem 14,8%, Professora Sheila Mantovanni (Mobiliza), 3,3%, e Dr. José Roberto (PRTB), 0,8%. Nulos ou brancos foram 8,3%, enquanto 6,5% disseram que não sabem e 8,5% não quiseram opinar.

O levantamento ouviu 600 eleitores com mais de 16 anos em Mogi das Cruzes entre os dias 10 e 11 de agosto. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos, com 95% de confiabilidade. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-01701/2024 e foi encomendada pela Opinião Estatística Eireli/Instituto Opinião.

O cenário é parecido com o apresentado no levantamento espontâneo, quando o eleitor diz o nome dos candidatos sem que alguma lista seja apresentada. Mara Bertaiolli tem 26,3%, e Caio Cunha, 14,5%.

Na sequência, aparecem Rodrigo Valverde, com 8,8%, Professora Sheila Mantovanni, com 1,3%, e Dr. José Roberto, com 0,5%. Neste cenário, nulos e brancos somam 7%. Não sabem ou estão indecisos foram 41,8%.

Segundo turno

Também foi simulado um eventual segundo turno entre Mara Bertaiolli e Caio Cunha. Neste cenário, a candidata do PL aparece com 48,8%, e Cunha, com 28,8%. Nulos e brancos foram 7,8%. Não sabem ou estão indecisos, 7%. Não opinaram, 7,8%.

Em um eventual segundo turno entre Caio Cunha e Rodrigo Valverde, o levantamento mostra Cunha com 40,3% das intenções de voto, e Valverde, com 34,3%. Nulos ou brancos foram 9%, mesma quantidade de indecisos. Além disso, 7,5% não opinaram.

Caso os candidatos fossem Mara Bertaiolli e Rodrigo Valverde no segundo turno, 59,5% das pessoas declararam voto em Bertaiolli. Valverde teria 18,3%. Nulos ou brancos foram 8,5%. Indecisos, 7,8%. Não opinaram, 6%.