Nunes tem 25,1%, e Boulos, 23,2%, na disputa pela Prefeitura de SP, diz Paraná Pesquisas Atual prefeito e deputado federal estão empatados tecnicamente no cenário estimulado; Nunes venceria em um eventual 2º turno JR 24H|Do R7, em Brasília 08/08/2024 - 11h24 (Atualizado em 08/08/2024 - 11h24 )



Nunes e Boulos empatam tecnicamente MONTAGEM - Fernando Frazão/Agência Brasil - 17.3.2023 E Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 15.5.2024

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira (8) aponta empate técnico entre o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. No cenário estimulado, quando uma lista com os nomes dos pré-candidatos é apresentada aos eleitores, Nunes aparece com 25,1%, enquanto Boulos tem 23,2% das intenções de voto.

O levantamento foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 4 e 7 de agosto. A margem de erro é de aproximadamente 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-08701/2024, tem um nível de confiança de 95%.

Na sequência, aparecem José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) em empate técnico, com 15,9% e 12,5% das intenções de voto, respectivamente. Em seguida, estão Tabata Amaral (PSB), com 5,5%, Marina Helena (Novo), 3,5%, e João Pimenta (PCO), com 1,1%. Fernando Fantauzzi (DC), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP) registraram 0,5%, 0,4% e 0,3%, respectivamente.

Prefeitura de São Paulo - Estimulada cenário 1 Arte/R7

No levantamento espontâneo, aquele em que os entrevistados citam os nomes sem que sejam apresentadas a eles opções prévias, Boulos e Nunes continuam em empate técnico: o atual prefeito aparece com 14% das intenções de voto contra 12,1% do deputado federal.

Em seguida, aparecem Pablo Marçal, José Luiz Datena, Tabata Amaral, Marina Helena, Altino, João Pimenta e Ricardo Senese, com 6,3%, 5,9%, 2,1%, 0,9%, 0,1%, 0,1% e 0,1%, respectivamente. A opção “outros nomes citados” somou 0,7%, “não sabe ou não respondeu” foram 50,1%, e “ninguém, nulos e brancos”, 7,5%.

Prefeitura de São Paulo - Espontânea Arte/R7

Segundo turno

Em um eventual segundo turno envolvendo Nunes e Boulos, o atual prefeito venceria a disputa com 50,1% dos votos, contra 35,5% do deputado federal. Nulos, brancos e nenhum foram 8,3%, e não souberam ou não responderam, 6,1%.

Prefeitura de São Paulo - Segundo turno Arte/R7

No segundo cenário, entre Datena e Boulos, o jornalista venceria o pré-candidato do PSOL por 43% a 39%, dentro da margem de erro. Nulos, brancos e nenhum somaram 11,5%, e não souberam ou não responderam, 6,5%.

Prefeitura de São Paulo - Segundo turno cenário 2 Arte/R7

No terceiro cenário avaliado pela pesquisa, entre Nunes e Datena, o atual prefeito venceria a disputa com 47,2% das intenções de voto, contra 35% do apresentador. Nulos, brancos e nenhum somaram 12,3%, e não souberam ou não responderam, 5,5%.

Prefeitura de São Paulo - Segundo turno cenário 3 Arte/R7

Rejeição

Guilherme Boulos é o mais rejeitado entre os eleitores de São Paulo. Segundo o levantamento do Paraná Pesquisas, 28,2% dos paulistanos afirmaram que não votariam de jeito nenhum no pré-candidato. Em seguida, Pablo Marçal aparece com 20,3% de rejeição do eleitorado. Na sequência aparecem Datena, Ricardo Nunes, João Pimenta e Tabata Amaral, com 20,1%, 15,7%, 12,6% e 11,2%, respectivamente.

Avaliação das gestões

O atual prefeito aparece com 58,7% de aprovação do eleitorado e 37,3% de desaprovação. Não sabem ou não opinaram somaram 4%. Segundo o levantamento, 41,5% do eleitorado avalia a gestão de Nunes como “ótima ou boa” e 31,8% como “regular”. Já 24,9% avaliaram como “ruim ou péssima”. Não soube ou não opinou foi 1,9%.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece com 56,1% de aprovação e 40,8% de desaprovação. 3,1% não souberam ou não opinaram. A pesquisa mostra que 41,2% consideram a gestão “ótima ou boa”, e 29,9% como “regular”. Já 26,9% avaliaram como “ruim ou péssima”. Não soube ou não opinou foi 1,9%.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 50,6% do eleitorado e desaprovado por 46,5%. Outros 2,9% não souberam ou não opinaram. Segundo o levantamento, 35,5% avaliam que a gestão do petista é “ótima ou boa”. Já 26,5% consideram o governo “regular” e 36,3%, “ruim ou péssimo”. 1,7% não soube ou não opinou.