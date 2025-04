Após primeiras colheitas, Conab confirma estimativa de safra recorde

Elza Fiúza/Agência BrasilCom maior área plantada e condições climáticas favoráveis, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) estima uma safra recorde de grãos na temporada 2024/25, em 330,3 milhões de toneladas. De acordo com o órgão, com a colheita das culturas de primeira safra em fase adiantada, essa perspectiva vem se confirmando. Os dados do 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado nesta quinta-feira (10) pela Conab, aponta um crescimento de 10,9% ou 32,6 milhões de toneladas quando se compara com o ciclo 2023/24.

